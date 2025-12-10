Данія розглядає США як потенційну загрозу безпеці

Розвідувальна служба Данії тепер розглядає США як потенційну загрозу безпеці.

Данська розвідувальна служба назвала США потенційною загрозою безпеці через те, що Штати надають пріоритет власним інтересам та використовують економічну та технологічну могутність як інструмент влади, повідомило видання Bloomberg.

– США дедалі більше ставлять на перше місце власні інтереси та тепер використовують свою економічну та технологічну потужність як інструмент сили, також щодо союзників та партнерів, – цитує Bloomberg звіт розвідки Данії.

Зазначається, що щорічна оцінка загрози DDIS відбулася після неодноразових натяків Дональда Трампа на те, що він хотів би взяти під контроль Гренландію, що спровокувало дипломатичну напруженість між Копенгагеном і Вашингтоном. Президент США також не виключає захоплення арктичного острова за допомогою військової сили.

– Сполучені Штати використовують економічну силу, включаючи погрози високими тарифами, для забезпечення виконання своєї волі та більше не виключають застосування військової сили, навіть проти союзників, – йдеться у повідомленні агентства.

Росія та Китай розглядаються як основні ризики, при цьому агентство зазначає, що загальне середовище загроз, з яким стикається Данія, “стало серйознішим”. Також у матеріалі йдеться, що невизначеність ролі США як гаранта безпеки Європи може призвести до посилення гібридних атак РФ.

