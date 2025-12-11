Україна може розраховувати на пакети через ініціативу PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для ЗСУ, в $15-16 млрд на наступний рік.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 11 грудня.

Зеленський про ініціативу PURL

– Щодо PURL у нас були розмови з американською стороною, і ми рухаємося в межах цієї програми. І нам слід розраховувати на пакети через PURL у $15-16 млрд на наступний рік, – сказав він.

Зараз дивляться

Президент висловив сподівання, що війна закінчиться. Але, на його думку, в будь-якому випадку Україні потрібна ця програма.

– Нам потрібна ця зброя, щоб просто вона була на складах і підтримувало гарантування безпеки, бо ніхто не знає, що буде післязавтра. Ось чому ми працюємо над цією програмою, – пояснив Зеленський.

За його словами, українська сторона говорила зі Сполученими Штатами Америки.

Зокрема, президент просив представників США, щоб у будь-якому випадку цей процес відбувався паралельно: мирні переговори та PURL. Тому американці його не зупиняють, наголосив Зеленський.

5 грудня міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що в ініціативі PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, бере участь уже 21 країна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.