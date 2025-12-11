Называют “свободной экономической зоной”: Зеленский о позиции США по Донбассу
- Владимир Зеленский назвал территорию Донецкой области одной из ключевых несогласованных позиций в мирном плане, где США предлагают вывод украинских войск и создание "свободной экономической зоны".
- Президент подчеркнул, что такой "компромисс" не в интересах Украины, поскольку не предусматривает симметричного отвода войск РФ и оставляет нерешенным вопрос управления этой территорией.
Ключевые несогласованные позиции по мирному плану для окончания войны России против Украины касаются территории Донецкой области.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря.
Зеленский о позиции США по территории Донецкой области
— Я могу сказать, как, по состоянию на сейчас, американская сторона это видит, и в чем здесь есть проблема. Они видят, что украинские войска выходят с территории Донецкой области и компромисс как бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию, — отметил Зеленский.
По словам президента, в то же время американцы не знают, кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже “свободной экономической” или “демилитаризованной зоной”.
— Когда мы говорим о “свободной экономической зоне” и что там не может быть войск, потому что они на определенном расстоянии, то, наверное, справедливо спросить: если кто-то куда-то уходит с одной стороны, как этого хотят от украинцев, то почему другая сторона войны не уходит на то же расстояние в другую сторону? Есть вопросы по поводу управления на этих территориях, по обе стороны контактной линии, если кто-то куда-то якобы уйдет, — подчеркнул он.
Это пока что оставляет очень много вопросов, утверждает президент Украины, поэтому разговор еще продолжается.
Как отметил глава государства, он услышал все предложения американской и российской сторон по территории Донецкой области, однако убежден, что это точно не в интересах Украины.
Но нужно продолжать разговор и пытаться найти ответы на все вопросы, считает Зеленский, чтобы все было более адекватно.
— Например, отошли эти на 5 км, эти – тоже на 5 км. Если одни отошли на 10 км, то и другие – на 10 км. Также, как это делается во всех войнах, должен быть мониторинг. Это все очень серьезно. Не факт, что мы как Украина примем это, но когда вы говорите нам о компромиссе, то должны давать справедливый компромисс, — сказал Зеленский.
Сейчас на самом деле многое зависит, считает президент, от украинской армии, которая может сдерживать, стоять на позициях и уничтожать российских оккупантов, ведь это влияет на всю дипломатическую конструкцию.
Зеленский о Черниговской, Сумской, Харьковской областях
Кроме пока несогласованных позиций по Донецкой области, в документе о мирном соглашении предлагался выход россиян из некоторых частей украинских областей, где сейчас находятся оккупанты.
— Это то, что рассматривается. То есть они уходят из соответствующих частей Харьковской, Сумской области, Днепропетровщины, где они находятся. Херсон, Запорожье – их позиция, что нет, не уходят, и стоим, где стоим. Это сегодня так. Я просто констатирую факт, — сказал Зеленский.