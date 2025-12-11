Ключевые несогласованные позиции по мирному плану для окончания войны России против Украины касаются территории Донецкой области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря.

Зеленский о позиции США по территории Донецкой области

— Я могу сказать, как, по состоянию на сейчас, американская сторона это видит, и в чем здесь есть проблема. Они видят, что украинские войска выходят с территории Донецкой области и компромисс как бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию, — отметил Зеленский.

По словам президента, в то же время американцы не знают, кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже “свободной экономической” или “демилитаризованной зоной”.

Сейчас смотрят

— Когда мы говорим о “свободной экономической зоне” и что там не может быть войск, потому что они на определенном расстоянии, то, наверное, справедливо спросить: если кто-то куда-то уходит с одной стороны, как этого хотят от украинцев, то почему другая сторона войны не уходит на то же расстояние в другую сторону? Есть вопросы по поводу управления на этих территориях, по обе стороны контактной линии, если кто-то куда-то якобы уйдет, — подчеркнул он.

Это пока что оставляет очень много вопросов, утверждает президент Украины, поэтому разговор еще продолжается.

Как отметил глава государства, он услышал все предложения американской и российской сторон по территории Донецкой области, однако убежден, что это точно не в интересах Украины.

Но нужно продолжать разговор и пытаться найти ответы на все вопросы, считает Зеленский, чтобы все было более адекватно.

— Например, отошли эти на 5 км, эти – тоже на 5 км. Если одни отошли на 10 км, то и другие – на 10 км. Также, как это делается во всех войнах, должен быть мониторинг. Это все очень серьезно. Не факт, что мы как Украина примем это, но когда вы говорите нам о компромиссе, то должны давать справедливый компромисс, — сказал Зеленский.

Сейчас на самом деле многое зависит, считает президент, от украинской армии, которая может сдерживать, стоять на позициях и уничтожать российских оккупантов, ведь это влияет на всю дипломатическую конструкцию.

Зеленский о Черниговской, Сумской, Харьковской областях

Кроме пока несогласованных позиций по Донецкой области, в документе о мирном соглашении предлагался выход россиян из некоторых частей украинских областей, где сейчас находятся оккупанты.

— Это то, что рассматривается. То есть они уходят из соответствующих частей Харьковской, Сумской области, Днепропетровщины, где они находятся. Херсон, Запорожье – их позиция, что нет, не уходят, и стоим, где стоим. Это сегодня так. Я просто констатирую факт, — сказал Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.