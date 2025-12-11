Ожидается сокращение продолжительности отключений электроснабжения по Украине уже в эти выходные.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам очередного заседания энергетического штаба с участием профильных министерств, руководства энергетических компаний, регуляторов рынка и народных депутатов 11 декабря.

Когда уменьшатся отключения света

— Наша цель — у людей должен быть свет. Ожидаем сокращения продолжительности отключений уже в эти выходные, — подчеркнула она.

Во время заседания премьер-министр заслушала доклады о состоянии украинской энергосистемы.

Свириденко отметила, что скоординированы дальнейшие действия по восстановлению после обстрелов, обеспечению необходимых резервов топлива и оборудования, защите объектов, наращиванию генерации и главное — обеспечению людей светом.

По словам премьер-министра, она держит на контроле выполнение решения правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры.

Кроме этого, ожидается фактическая оптимизация потребления электроэнергии на местах от всех областных военных администраций.

Отдельно уделили внимание подключению когенерационных установок к общей сети, подчеркнула Свириденко, ведь правительство приняло соответствующие решения на прошлой неделе.

Она рассказала, что объекты распределенной генерации должны полноценно заработать — это поможет восполнить дефицит электроэнергии в сети.

Премьер-министр отметила, что всем министерствам и ОВА поручено обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения.

