Очікується зменшення тривалості відключень електропостачання по Україні вже цими вихідними.

Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками чергового засідання енергетичного штабу за участі профільних міністерств, керівництва енергетичних компаній, регуляторів ринку і народних депутатів 11 грудня.

Коли зменшаться відключення світла

– Наша мета – у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними, – наголосила вона.

Під час засідання прем’єр-міністр заслухала доповіді про стан української енергосистеми.

Зараз дивляться

Свириденко зазначила, що скоординовано подальші дії для відновлення після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту обʼєктів, нарощення генерації та головне – забезпечення людей світлом.

За словами прем’єр-міністра, вона тримає на контролі виконання рішення уряду про перегляд списку критичної інфраструктури.

Крім цього, очікується фактична оптимізація споживання електроенергії на місцях від всіх обласних військових адміністрації.

Окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі, наголосила Свириденко, адже уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня.

Вона розповіла, що обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати – це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі.

Прем’єр-міністр зазначила, що всім міністерствам та ОВА доручено забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.