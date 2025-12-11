У Львові розпочалося неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ, у якому беруть участь 30 високопосадовців із 27 країн Євросоюзу.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Неформальне засідання Ради ЄС у Львові 11 грудня: що відомо

До Львова прибули єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос, міністерка з європейських справ Данії Марі Б’єрре, віцепрем’єр-міністр України з питань євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, а також міністри й представники дипломатичних місій держав-членів ЄС.

За словами Козицького, ключовою темою засідання стане можливість запровадження механізму frontloading.

Він дозволить Україні та Молдові розпочати підготовку до наступних етапів переговорів щодо вступу до ЄС ще до їх офіційного старту.

Такий підхід має компенсувати наслідки угорського вето та забезпечити рух розширення без затримок.

Козицький також наголосив, що проведення цієї зустрічі саме у Львові є важливим політичним жестом підтримки України з боку Європи.

Він подякував Данії, яка нині головує в Раді ЄС, та міністерці Марі Б’єрре за їхню послідовну підтримку, а також усім державам-членам за солідарність і спільні зусилля в посиленні України та європейської єдності.

Під час відкриття засідання прапор Європейського Союзу підняла Яна Степаненко — дівчина, яка втратила обидві ноги внаслідок російського удару по вокзалу в Краматорську, а хор Гомін виконав гімн ЄС.

