В Украине пока отсутствуют какие-либо законодательные инициативы или даже проекты, которые регулировали бы проведение выборов в период войны.

Возможны ли выборы во время войны

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

Он отметил, что создание соответствующего законодательства требует широкой дискуссии в парламенте и активного участия общественных организаций и правительства.

Корниенко подчеркнул, что принятие любых решений возможно только после совместной работы всех сторон.

– Чтобы начать этот процесс, нам нужно сесть вместе, поговорить и понять, куда двигаться в парламенте, разрабатывая это законодательство, – сказал он.

По его словам, выборы в Украине не проводятся не из-за политической воли власти, а из-за войны и постоянных российских угроз.

Текущий шестилетний срок работы Верховной Рады он назвал беспрецедентным, но подчеркнул, что ситуация вызвана ежедневными ударами и боевыми действиями.

Вице-спикер также напомнил, что Украина остается кандидатом на вступление в ЕС и должна соблюдать демократические стандарты.

Для выборов необходима надежная система безопасности, которую должны помочь обеспечить международные партнеры — прежде всего США и страны Евросоюза.

– Это из-за войны, из-за российских ракет, ежедневных дронов, из-за того, что россияне наступают на востоке, на юге… Мы — кандидат в члены ЕС, мы должны выполнять все критерии демократии… и мы над этим будем работать, – подчеркнул он.

Среди ключевых рисков Корниенко выделил:

безопасность украинцев за рубежом, которые не будут возвращаться под обстрелами;

участие в голосовании сотен тысяч военных;

возможность для военных быть кандидатами и порядок их отпуска;

проблемы с реестром избирателей и необходимость расширения полномочий ЦИК;

критерии безопасности для работы участков, особенно в прифронтовых районах;

угроза от дронов, включая FPV, способных поражать цели на десятки километров.

Он добавил, что технические наработки уже существуют: в ЦИК работают семь рабочих групп, определенные черновики есть и в парламенте, однако ни один документ пока не готов к рассмотрению, чтобы не превратить тему выборов в политическое противостояние.

– В остальном — я не возражаю. Если речь идет о немедленных требованиях со стороны партнеров, они должны тогда обеспечивать их в первую очередь компонентом безопасности, – подытожил Корниенко.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ожидает от Верховной Рады предложений по проведению выборов в Украине и подчеркнул, что не допустит никаких спекуляций против Украины.

