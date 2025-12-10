Президент Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради пропозицій щодо проведення виборів в Україні.

Зеленський про вибори в Україні

Голова держави повідомив, що провів сьогодні розмову із представниками Верховної Ради України.

– Предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, і якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні – про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів, – зазначив він.

Зеленський наголосив, що це непросто, але тиск щодо цього питання Україні точно не потрібен.

– Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде, – додав він.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що уряд України нібито використовує війну, щоб не проводити вибори. Глава Білого дому сказав Зеленському, що важливо, щоб держава почала вибори.

На це відреагував Зеленський, він зазначив, що завжди готовий до виборів.

