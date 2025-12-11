В Україні наразі відсутні будь-які законодавчі ініціативи чи навіть проєкти, що регулювали б проведення виборів у період війни.

Чи можливі вибори під час війни

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що створення відповідного законодавства потребує широкої дискусії в парламенті та активної участі громадських організацій і уряду.

Корнієнко наголосив, що ухвалення будь-яких рішень можливе лише після спільної роботи всіх сторін.

– Щоб розпочати цей процес, нам потрібно сісти разом, поговорити і зрозуміти, куди рухатися в парламенті, розробляючи це законодавство, – сказав він.

За його словами, вибори в Україні не проводяться не через політичну волю влади, а через війну та постійні російські загрози.

Поточний шестирічний термін роботи Верховної Ради він назвав безпрецедентним, але підкреслив, що ситуація викликана щоденними ударами та бойовими діями.

Віцеспікер також нагадав, що Україна залишається кандидатом на вступ до ЄС і повинна дотримуватися демократичних стандартів.

Для виборів необхідна надійна система безпеки, яку мають допомогти забезпечити міжнародні партнери — передусім США та країни Євросоюзу.

– Це через війну, через російські ракети, щоденні дрони, через те, що росіяни сунуть на сході, на півдні… Ми кандидат в члени ЄС, ми маємо виконувати всі критерії демократії… і ми над цим будемо працювати, – підкреслив він.

Серед ключових ризиків Корнієнко виокремив:

безпеку українців за кордоном, які не повертатимуться під обстрілами;

участь у голосуванні сотень тисяч військових;

можливість для військових бути кандидатами та порядок їхньої відпустки;

проблеми з реєстром виборців і потребу розширення повноважень ЦВК;

критерії безпеки для роботи дільниць, особливо в прифронтових районах;

загрозу від дронів, включно з FPV, що здатні бити на десятки кілометрів.

Він додав, що технічні напрацювання вже існують: у ЦВК працюють сім робочих груп, певні чернетки є і в парламенті, однак жоден документ наразі не готовий до розгляду, щоб не перетворити тему виборів на політичне протистояння.

– В решті – я не заперечую. Якщо мова йде про негайні вимоги з боку партнерів, вони мають тоді їх забезпечувати в першу чергу безпековим компонентом, – підсумував Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради пропозицій щодо проведення виборів в Україні та наголосив, що не допустить жодних спекуляцій проти України.

