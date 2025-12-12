Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки, оскільки це ключовий фактор для успішної реалізації мирної угоди.

Про це президент США Дональд Трамп заявив на брифінгу у Білому домі.

США готові надати Україні гарантії безпеки

Під час спілкування з журналістами Трамп підтвердив, що США готові надати підтримку у сфері безпеки, включно з розвідкою та іншими елементами, необхідними для забезпечення виконання мирної угоди.

— Це називається “угода з безпеки”… Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний фактор, щоб усе вийшло, — сказав президент.

Водночас американський лідер висловив думку, що нинішня пропозиція угоди не знаходить повної підтримки з боку президента України Володимира Зеленського.

Разом з тим Трамп зауважив, що частина української сторони не повністю задоволена поточною версією угоди.

— Я думав, що ми були дуже близькі з Росією до укладення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до угоди. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди, — зазначив він.

За словами американського лідера, документ складається з кількох розділів і передбачає складні питання, зокрема щодо територій.

Раніше стало відомо, що 13 грудня у Парижі відбудуться переговори між Україною, США та ЄС щодо спірних пунктів мирного плану.

Однак Трамп поки не дав чіткої відповіді, чи братимуть участь американські представники у зустрічі.

Раніше президент Володимир Зеленський провів переговори з командою США та прем’єром Нідерландів Марком Рютте щодо документа про гарантії безпеки для України.

Він наголосив, що ключове – чітко визначити, які дії вживатимуть партнери, якщо Росія знову почне агресію.

Зеленський нагадав про досвід Будапештського меморандуму і зазначив, що нині важливо отримати конкретні відповіді щодо механізмів реагування.

Сторони домовилися про активну роботу над узгодженням гарантій у найближчий час.

