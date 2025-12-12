Вдруге за тиждень: дрони СБУ вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі
- Це друга за цей тиждень успішна атака нафтовидобувної платформи ім. Філановського.
- Також було вражено іншу платформу – ім. Корчагіна.
- Обидва об'єкти належать компанії Лукойл-Нижньоволжськнафта і працюють у Каспійському морі.
Безпілотники СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі, внаслідок чого виробничі процеси були призупинені.
Дрони СБУ вразили нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі
Як повідомляють джерел Фактів ICTV у СБУ, далекобійні дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ вдруге цього тижня успішно атакували нафтовидобувну платформу ім. Філановського. Крім того, було уражено іншу платформу – ім. Корчагіна. Обидва об’єкти належать компанії Лукойл-Нижневолжскнефть і працюють у Каспійському морі.
За попередньою інформацією, безпілотники СБУ пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.
Родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд куб. газу.
– СБУ продовжує системну роботу, спрямовану на скорочення надходжень до бюджету рф від нафтогазового сектору. Частота, географія та точність ударів — це сигнал рф, що доки триває її агресія, “бавовна” палатиме на всіх російських об’єктах, які працюють на війну, — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, що на днях безпілотники СБУ зуміли паралізувати роботу російської нафтовидобувної платформи в акваторії Каспійського моря.