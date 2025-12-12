Безпілотники СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі, внаслідок чого виробничі процеси були призупинені.

Дрони СБУ вразили нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі

Як повідомляють джерел Фактів ICTV у СБУ, далекобійні дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ вдруге цього тижня успішно атакували нафтовидобувну платформу ім. Філановського. Крім того, було уражено іншу платформу – ім. Корчагіна. Обидва об’єкти належать компанії Лукойл-Нижневолжскнефть і працюють у Каспійському морі.

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.

Родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд куб. газу.

– СБУ продовжує системну роботу, спрямовану на скорочення надходжень до бюджету рф від нафтогазового сектору. Частота, географія та точність ударів — це сигнал рф, що доки триває її агресія, “бавовна” палатиме на всіх російських об’єктах, які працюють на війну, — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, що на днях безпілотники СБУ зуміли паралізувати роботу російської нафтовидобувної платформи в акваторії Каспійського моря.

