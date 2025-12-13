Продолжаются активные действия Сил обороны в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске удалось вернуть 16 кв. км территории в северной части города.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

— В самом Покровске за последние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 кв. км в северной части города. Логистика в Мирнограде сложная, но продолжается, — сообщил главнокомандующий в Telegram.

По его словам, на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях украинские силы не допустили потерь территорий.

Сырский сообщил, что за прошедший месяц средствами DeepStrike было выполнено 81 огневое задание и поражено 98 целей противника на территории РФ.

В ноябре украинские артиллеристы поразили более 4,1 тыс. объектов противника, ракетные войска — более сотни.

Главное управление сообщило, что российские войска ведут наступательные действия почти по всей линии боевого столкновения.

— В отдельные дни количество боевых столкновений достигает 300 — больше всего с начала войны. Однако украинская армия сдерживает давление, разрушает планы Кремля, не отказывается от тактики активной обороны и эффективно ее применяет, — отметил он.

По словам Сырского, численность российской группировки в течение длительного времени остается на уровне около 710 тыс. человек.

Несмотря на активный рекрутинг, врагу не удается увеличить этот показатель, потому что “наши воины ежедневно минусуют тысячу оккупантов убитыми и ранеными”.

