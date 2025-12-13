Тривають активні дії Сил оборони у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську вдалося повернути 16 кв. км території у північній частині міста.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

ЗСУ повернули території у Покровську

– У самому Покровську за крайні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується, – поінформував головком у Telegram.

За його словами, на Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках українські сили не допустили втрат територій.

Зараз дивляться

Сирський повідомив, що за минулий місяць засобами DeepStrike було виконано 81 вогневе завдання та уражено 98 цілей противника на території РФ.

В листопаді українські артилеристи уразили понад 4,1 тис. об’єктів противника, ракетні війська – понад сотню.

Головком поінформував, що російські війська ведуть наступальні дії майже по всій лінії бойового зіткнення.

– В окремі дні кількість боєзіткнень досягає 300 – найбільше від початку війни. Однак українська армія стримує тиск, руйнує плани Кремля, не відмовляється від тактики активної оборони та ефективно її застосовує, – зазначив він.

За словами Сирського, чисельність російського угруповання протягом тривалого часу залишається на рівні близько 710 тис. осіб.

Попри активний рекрутинг, ворогу не вдається збільшити цей показник, тому що “наші воїни щодня мінусують тисячу окупантів убитими й пораненими”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.