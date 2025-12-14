Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на возмущение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за решения Европейского Союза о замораживании российских активов.

Такой пост Андрей Сибига опубликовал в социальной сети Х.

Сибига отреагировал на возмущение Орбана по активам РФ в ЕС

Глава МИД Украины распространил пост премьер-министра Венгрии, в котором Виктор Орбан выражает недовольство политикой Брюсселя.

Сейчас смотрят

— Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство среди бела дня, брюссельцы предпринимают шаги для захвата замороженных российских активов – это объявление войны, — утверждает Орбан.

По его словам, в Брюсселе требуют от государств-членов ЕС дополнительных €135 млрд для “подпитки конфликта”. Он заявил, что Венгрия не будет участвовать в этой “причудливой брюссельской” схеме.

В ответ Андрей Сибига отреагировал на высказывания Виктора Орбана после решения ЕС.

— Самый ценный замороженный российский актив в Европе, — прокомментировал Сибига, вероятно, имея в виду Орбана.

12 декабря в Европейском Союзе приняли решение о замораживании российских активов на бессрочный срок, чтобы правительства дружественных к РФ стран не могли помешать использованию миллиардов евро для поддержки Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.