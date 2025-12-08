Украина рассчитывает на продолжение финансирования со стороны ЕС. Источник этих денег должна определить Европа.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета, летящего в Брюссель.

Зеленский о репарационном кредите для Украины

Президент рассказал, что у него запланированы встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой. Также будет встреча с генсеком НАТО Марком Рютте.

Зеленский отметил, что в вопросе предоставления Украине репарационного кредита он не может отвечать за решение фон дер Ляйен и Кошты.

— Это их решение вместе с лидерами (Европы. – Ред.). Все понимают и разделяют наше мнение, что в конце концов нужно принять решение, чтобы замороженные активы России, которая разрушала Украину и продолжает разрушать, работали на Украину по восстановлению или по вооружению, если война не закончилась, — подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина рассчитывает на эти деньги независимо от того, будет ли это репарационный кредит или альтернатива ему.

— Это зависит от единства Европы, зависит от некоторых убеждений, некоторых скептиков, которые еще останутся. Я уверен, что у нас будет решен этот вопрос. Мне обещали лидеры, потому что они понимают, что Украина без этих денег не сможет, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что “источник этих денег — это вопрос к Европе”.

