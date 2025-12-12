В пятницу, 12 декабря, Евросоюз на неопределенный срок заморозил активы России в Европе, чтобы Венгрия и Словакия (правительства обеих стран дружественны к РФ) не могли помешать использованию миллиардов евро для поддержки Украины.

Об этом сообщает Associated Press.

ЕС заморозил активы России в Европе

— Применив специальную процедуру, предназначенную для экономических чрезвычайных ситуаций, ЕС заблокировал активы до тех пор, пока Россия не откажется от войны против Украины и не компенсирует соседней стране значительные убытки, которые она нанесла в течение почти четырех лет, — указывается в сообщении.

Президент Совета ЕС Антониу Кошта заявил, что европейские лидеры в октябре взяли на себя обязательство “удерживать российские активы в замороженном состоянии, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует нанесенный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство”.

Это важный шаг, который позволит лидерам ЕС на саммите на следующей неделе обсудить, как использовать десятки миллиардов евро активов Российского центрального банка для гарантирования огромного кредита, чтобы помочь Украине удовлетворить финансовые и военные потребности в течение следующих двух лет.

— Следующий шаг: обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026-27 годы, — добавил Кошта, который будет председательствовать на саммите 18 декабря.

Этот шаг также делает невозможным использование активов, общая стоимость которых оценивается в €210 млрд ($247 млрд), в любых переговорах о прекращении войны без одобрения Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ближайший союзник президента России Владимира Путина в Европе, обвинил Еврокомиссию, подготовившую это решение, в “систематическом нарушении европейского права”.

Реакция Венгрии и Словакии

Подавляющее большинство средств, около €193 млрд ($225 млрд) по состоянию на конец сентября, хранится в Euroclear, бельгийской финансовой клиринговой палате.

Деньги были заморожены в рамках санкций, которые ЕС наложил на Россию из-за войны, начатой 24 февраля 2022 года.

Эти санкции должны продлеваться каждые шесть месяцев, и для этого требуется одобрение всех 27 стран-членов.

Венгрия и Словакия выступают против предоставления дополнительной поддержки Украине.

Решение, принятое в пятницу на основе положений договора ЕС, позволяющих блоку защищать свои экономические интересы в чрезвычайных ситуациях, делает невозможным для этих стран блокирование продления санкций и облегчает использование активов.

Орбан заявил в социальных сетях, что “верховенство права в Европейском Союзе подходит к концу, а европейские лидеры ставят себя выше правил”.

— Европейская комиссия систематически нарушает европейское право. Она делает это, чтобы продолжить войну в Украине, войну, которую явно невозможно выиграть, — написал он.

Орбан добавил, что Венгрия “сделает все, что в ее силах, чтобы восстановить законный порядок”.

В письме к Коште словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что откажется поддержать любые шаги, которые “предусматривают покрытие военных расходов Украины на ближайшие годы”.

Он предупредил, что “использование замороженных российских активов может непосредственно угрожать мирным усилиям США, которые непосредственно рассчитывают на использование этих ресурсов для восстановления Украины”.

