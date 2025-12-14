Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на обурення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через рішення Європейського Союзу про замороження російських активів.

Такий допис Андрій Сибіга опублікував у соціальній мережі Х.

Сибіга відреагував на обурення Орбана щодо активів РФ в ЄС

Глава МЗС України поширив допис прем’єр-міністра Угорщини, в якому Віктор Орбан висловлює невдоволення політикою Брюсселя.

Зараз дивляться

– Оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів – це оголошення війни, – стверджує Орбан.

За його словами, у Брюсселі вимагають від держав-членів ЄС додаткових €135 млрд для “підживлення конфлікту”. Він заявив, що Угорщина не буде брати участь у цій “химерній брюссельській” схемі.

У відповідь Андрій Сибіга відреагував на вкиди Віктора Орбана після рішення ЄС.

– Найбільш цінний заморожений російський актив у Європі, – прокоментував Сибіга, ймовірно, маючи на увазі Орбана.

12 грудня в Європейському Союзі ухвалили рішення про замороження російських активів на безстроковий термін, щоб уряди дружніх до РФ країн не могли перешкодити використанню мільярдів євро для підтримки України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.