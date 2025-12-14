Россияне в сложной политической ситуации после заявлений о Купянске – Трегубов
Операция Сил обороны Украины в Купянске была тщательно спланирована и продолжалась с осени.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов.
Трегубов о спецоперации в Купянске
По словам Виктора Трегубова, Россия до сих пор пытается оправдать ложные заявления президента РФ Владимира Путина о якобы «взятии города», однако украинские войска опровергают эти утверждения на поле боя.
— Россияне оказались в сложной политической ситуации: их глава сделал заявление, а президент Украины опроверг его не только словами, но и действиями. Теперь Кремль вынужден показывать миру, что ему можно доверять после этого блефа, — подчеркнул Трегубов.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины освободили Киндрашевку, Радьковку и их окрестности, а также несколько кварталов на севере Купянска.
После успешной операции главнокомандующий ВСУ Александр Сырский создал поисково-ударную группировку (ПУГ) «Хартия».
Ее задачей стало ликвидировать прорыв российских сил на Купянском направлении.
Планирование и руководство операцией осуществляли 2 корпус НГУ Хартия в тесном взаимодействии с тактической группой Купянск под непосредственным контролем Сырского и командующего НГУ Александра Пивненко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в День Сухопутных войск посетил Купянск.
Зеленский записал обращение на въезде в город — возле стелы, поврежденной взрывами. Дорога, ведущая в Купянск, была накрыта антидроновыми сетками.
Во время поездки президент поздравил украинских военных, участвующих в боевых действиях на Купянском направлении, и поблагодарил подразделения за результаты на фронте. Он подчеркнул, что успехи Сил обороны на передовой являются ключевыми для усиления позиций Украины на дипломатическом треке и достижения справедливого завершения войны.