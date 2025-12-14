З Купʼянська Харківської області вдалося вивезти трьох дітей, серед яких – дворічна дівчинка.

Про це заявив керівник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Евакуація дітей із Купʼянська

За його словами, ввечері 13 грудня українським військовим вдалося евакуювати ще 14 жителів з Куп’янська до Харкова. Серед них було троє неповнолітніх осіб, зокрема дворічна дитина.

Ще вдень 13 грудня повідомлялося, що з Куп’янська вивезли дев’ятьох людей.

Командир взводу 127 окремої важкої механізованої Харківської бригади розповів журналістам Суспільне новини, як саме вдалося евакуювати людей.

За його словами, 13 грудня у центрі Куп’янська тривала пошуково-штурмова операція на проспекті Конституції.

Військовий розповів, що під час зачистки однієї з багатоповерхівок українські бійці виявили двох російських окупантів, які переховувалися у підвалі, утримуючи цивільних осіб: трьох дітей та 11 дорослих.

Він пояснив, що військові РФ фактично прикривалися українськими громадянами, створивши з них “живий щит”.

Після ліквідації окупантів українські військові негайно організували евакуацію цивільних осіб. Людей супроводжували пішки містом під прикриттям дрона, а згодом вивезли двома групами та передали співробітникам СБУ.

Крім дворічної дівчинки, серед вивезених з Куп’янська дітей були два хлопчики віком 9 і 17 років.

14 грудня начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що спеціальна операція Сил оборони України в Купʼянську була ретельно спланована і тривала з осені.

