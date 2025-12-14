Опинилися у підвалі з окупантами: з Куп’янська евакуювали 14 людей, серед них діти
- Під час операції у Куп'янську українські бійці ліквідували двох окупантів, які переховувалися у підвалі багатоповерхівки, використовуючи 14 цивільних осіб, включно з трьома дітьми.
- Після знешкодження ворога всіх утримуваних жителів евакуювали до Харкова та передали СБУ.
З Купʼянська Харківської області вдалося вивезти трьох дітей, серед яких – дворічна дівчинка.
Про це заявив керівник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
Евакуація дітей із Купʼянська
За його словами, ввечері 13 грудня українським військовим вдалося евакуювати ще 14 жителів з Куп’янська до Харкова. Серед них було троє неповнолітніх осіб, зокрема дворічна дитина.
Ще вдень 13 грудня повідомлялося, що з Куп’янська вивезли дев’ятьох людей.
Командир взводу 127 окремої важкої механізованої Харківської бригади розповів журналістам Суспільне новини, як саме вдалося евакуювати людей.
За його словами, 13 грудня у центрі Куп’янська тривала пошуково-штурмова операція на проспекті Конституції.
Військовий розповів, що під час зачистки однієї з багатоповерхівок українські бійці виявили двох російських окупантів, які переховувалися у підвалі, утримуючи цивільних осіб: трьох дітей та 11 дорослих.
Він пояснив, що військові РФ фактично прикривалися українськими громадянами, створивши з них “живий щит”.
Після ліквідації окупантів українські військові негайно організували евакуацію цивільних осіб. Людей супроводжували пішки містом під прикриттям дрона, а згодом вивезли двома групами та передали співробітникам СБУ.
Крім дворічної дівчинки, серед вивезених з Куп’янська дітей були два хлопчики віком 9 і 17 років.
14 грудня начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що спеціальна операція Сил оборони України в Купʼянську була ретельно спланована і тривала з осені.