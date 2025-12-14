Соединенные Штаты Америки предложили компромисс в виде того, что Российская Федерация не будет входить в часть Востока, а Силы обороны Украины выйдут с этой территории.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 14 декабря.

США о компромиссе США по Донбассу

— Я считаю, что на сегодняшний день справедливым возможным вариантом должно быть: стоим там, где стоим. И это правда, потому что это и есть cease fire – стороны стоят, а потом уже дипломатически пытаются решить общие вопросы, — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Россия относится к этому не положительно. По его мнению, хотелось бы, чтобы американцы поддерживали украинцев в этом вопросе. Но на этот сигнал россияне отвечают, что украинцы должны выйти из Донбасса или они его все равно оккупируют.

Сейчас смотрят

Владимир Зеленский объяснил, что общался с американцами на эту тему. В частности, он объяснял, что здесь много инсинуаций разного характера.

— Например, как с Купянском. Они заявили, что они Купянск оккупировали, и мы в окружении. Я недавно был в Купянске и показал, кто контролирует это место, — обратил внимание глава государства.

По его мнению, такой дезинформации со стороны россиян очень много, поэтому Зеленский давал сигналы коллегам из США, что не нужно верить во все, что говорит Россия.

По его словам, Россия хочет не тратить силы и оккупировать Восток Украины политическим или дипломатически-политическим путем.

И тогда США сказали: давайте такой компромисс – российская армия не будет заходить на часть Востока, а Вооруженные Силы Украины выйдут, подчеркнул Зеленский.

— Я не считаю, что это справедливо, потому что эта экономическая зона, кто ее будет управлять. Если мы говорим о какой-то буферной зоне на линии соприкосновения, если мы говорим о какой-то экономической зоне, и мы считаем, что на ней должна быть только полицейская миссия, а войска должны уходить, то вопрос очень прост. Если украинские войска отходят на 5-10 км, например, то почему российские войска не отходят вглубь оккупированных территорий также на такое же расстояние? — спросил он.

Поэтому это вопрос, на который пока нет ответа, объяснил президент Украины. Но он очень сенситивный и горячий, резюмировал Владимир Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.