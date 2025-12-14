Сполучені Штати Америки запропонували компроміс у вигляді того, що Російська Федерація не заходитиме на частину Сходу, а Сили оборони України вийдуть з цієї території.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 14 грудня.

США про компроміс США щодо Донбасу

– Я вважаю, що на сьогодні справедливим можливим варіантом має бути: стоїмо там, де стоїмо. І це правда, тому що це і є cease fire – сторони стоять, і потім вже дипломатично пробують розв’язати загальні питання, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Росія ставиться до цього не позитивно. На його думку, хотілося б, щоб американці підтримували українців у цьому питанні. Але цей сигнал росіяни відповідають, що українців повинні вийти з Донбасу або вони його все одно окупують.

Володимир Зеленський пояснив, що спілкувався з американцями на цю тему. Зокрема, він пояснював, що тут багато інсинуацій різного характеру.

– Наприклад, як з Куп’янськом. Вони заявили, що вони Куп’янськ окупували, і ми в оточенні. Я нещодавно був в Куп’янську і показав, хто контролює це місце, – звернув увагу глава держави.

На його думку, такої дезінформації з боку росіян дуже багато, тому Зеленський давав сигнали колегам зі США, що не треба вірити у все, що говорить Росія.

За його словами, Росія хоче не витрачати сили та окупувати Схід України політичним чи дипломатично-політичним шляхом.

І тоді США сказали: давайте такий компроміс – російська армія не буде заходити на частину Сходу, а Збройні Сили України вийдуть, наголосив Зеленський.

– Я не вважаю, що це справедливо, тому що ця економічна зона, хто її буде керувати. Якщо ми говоримо про якусь буферну зону на лінії зіткнення, якщо ми говоримо про якусь економічну зону, і ми вважаємо, що на ній має бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити, то питання дуже просте. Якщо українські війська відходять на 5-10 км, наприклад, то чому російські війська не відходять вглиб окупованих територій також на таку саму відстань? – запитав він.

Тому це питання, в якому поки що немає відповіді, пояснив президент України. Але воно дуже сенситивне і гаряче, резюмував Володимир Зеленський.

