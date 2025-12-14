Нужно реалистично относиться к процессу окончания войны России против Украины. Однако если мирное урегулирование не получается, тогда необходимо взять себя в руки и искать другой путь для завершения войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 14 декабря.

Зеленский о мирных переговорах и окончании войны

— Я понимаю, что мы должны ко всему относиться реалистично. Но смотрите, если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, прекращению давления на Россию — это как бег на большую дистанцию, как такой марафон, — сказал Зеленский.

По его мнению, необходимо взять себя в руки, найти другой путь и снова делать все, чтобы война России против Украины закончилась.

Кроме этого, Зеленский допустил, что Россия может пойти на компромисс при нынешнем желании США закончить войну.

По его словам, такое развитие событий произойдет, если США и партнеры будут давить на Россию, в то же время Америка будет стремиться закончить эту войну на высоком уровне.

