США пока не отреагировали на предложения Украины по мирному плану – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что еще не получил ответа от Соединенных Штатов на новые предложения Украины по пунктам мирного плана.
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.
Реакция от США
— Я еще не получил реакцию Соединенных Штатов. Несколько месседжей слышал через переговорную команду, но получаю все сигналы и готов к диалогу, который начнется сегодня, — сказал Зеленский.
По словам президента, сегодня в столице Германии начинается активный дипломатический день — американский день. Также запланированы встречи с канцлером Фридрихом Мерцем и отдельными лидерами европейских стран.
Также один из журналистов напомнил недавние слова американского президента Дональда Трампа, который заявил, что только Зеленскому не нравится мирный план, а его команда одобряет.
В ответ на это президент Украины отметил, что план не будет таким, который понравится всем.
– Конечно, в плане есть много компромиссов. Мы отправили последние комментарии и изменения в Соединенные Штаты. Самое важное, чтобы план был справедливым для Украины, ведь войну начала Россия, – отметил Владимир Зеленский.
Он также подчеркнул, что мирный план должен быть эффективным, а не просто изложенным на бумаге.
По его словам, для Украины чрезвычайно важно, чтобы после подписания мирного плана Россия не смогла начать третью агрессию против украинского народа.