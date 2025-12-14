Президент Владимир Зеленский заявил, что еще не получил ответа от Соединенных Штатов на новые предложения Украины по пунктам мирного плана.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

Реакция от США

— Я еще не получил реакцию Соединенных Штатов. Несколько месседжей слышал через переговорную команду, но получаю все сигналы и готов к диалогу, который начнется сегодня, — сказал Зеленский.

Сейчас смотрят

По словам президента, сегодня в столице Германии начинается активный дипломатический день — американский день. Также запланированы встречи с канцлером Фридрихом Мерцем и отдельными лидерами европейских стран.

Также один из журналистов напомнил недавние слова американского президента Дональда Трампа, который заявил, что только Зеленскому не нравится мирный план, а его команда одобряет.

В ответ на это президент Украины отметил, что план не будет таким, который понравится всем.

– Конечно, в плане есть много компромиссов. Мы отправили последние комментарии и изменения в Соединенные Штаты. Самое важное, чтобы план был справедливым для Украины, ведь войну начала Россия, – отметил Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что мирный план должен быть эффективным, а не просто изложенным на бумаге.

По его словам, для Украины чрезвычайно важно, чтобы после подписания мирного плана Россия не смогла начать третью агрессию против украинского народа.

Читайте также
Украина исключила отказ от Донбасса и НАТО в своем ответе на мирный план — NYT
Зеленський Трамп

Связанные темы:

Владимир Зеленский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.