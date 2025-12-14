Президент Владимир Зеленский заявил, что еще не получил ответа от Соединенных Штатов на новые предложения Украины по пунктам мирного плана.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

Реакция от США

— Я еще не получил реакцию Соединенных Штатов. Несколько месседжей слышал через переговорную команду, но получаю все сигналы и готов к диалогу, который начнется сегодня, — сказал Зеленский.

По словам президента, сегодня в столице Германии начинается активный дипломатический день — американский день. Также запланированы встречи с канцлером Фридрихом Мерцем и отдельными лидерами европейских стран.

Также один из журналистов напомнил недавние слова американского президента Дональда Трампа, который заявил, что только Зеленскому не нравится мирный план, а его команда одобряет.

В ответ на это президент Украины отметил, что план не будет таким, который понравится всем.

– Конечно, в плане есть много компромиссов. Мы отправили последние комментарии и изменения в Соединенные Штаты. Самое важное, чтобы план был справедливым для Украины, ведь войну начала Россия, – отметил Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что мирный план должен быть эффективным, а не просто изложенным на бумаге.

По его словам, для Украины чрезвычайно важно, чтобы после подписания мирного плана Россия не смогла начать третью агрессию против украинского народа.

