Потрібно ставитися реалістично до процесу закінчення війни Росії проти України. Проте якщо не виходить мирне врегулювання, тоді необхідно брати себе в руки та шукати інший шлях для завершення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 14 грудня.

Зеленський про мирні переговори і закінчення війни

– Я розумію, що ми повинні до всього ставитися реалістично. Але дивіться, якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію – це як біг на велику дистанцію, як такий марафон, – сказав Зеленський.

На його думку, необхідно брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб війна Росії проти України закінчилася.

Крім цього, Зеленський допустив, що Росія може на компроміс за нинішнього бажання США закінчити війну.

За його словами, такий розвиток подій відбудеться, якщо США та партнери тиснутимуть на Росію, водночас Америка прагнутиме закінчити цю війну на високому рівні.

