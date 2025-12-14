Українська та американська делегації продовжать переговори у Берліні у понеділок, 15 грудня.

Переговори України та США щодо миру у Берліні продовжаться завтра

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив факт того, переговори перенесли на понедідок.

– Вже 5+ годин було, завершили на сьогодні, домовились продовжити завтра зранку, – сказав він журналістам.

Як повідомило німецьке видання Handelsblatt, переговори тривають вже кілька годин, проте конкретні пропозиції поки невідомі. Зі свого боку Литвин зазначив, посилаючись на слова Зеленського, що президент України прокоментує про перебіг переговорів завтра.

Зазначається, що уряд США, очевидно, попередньо визнав перспективи успіху, тому що направив свою делегацію до Німеччини лише за умови її наявності.

Handelsblatt пише, що Росія ставиться до переговорів із підозрою. Радник глави Кремля Юрій Ушаков заявив російському державному телебаченню, що внесок європейців та України у мирний план президента США Дональда Трампа “навряд чи буде конструктивним”.

Нагадаємо, що сьогодні у Берліні розпочалась зустріч за участю президента України Володимира Зеленського та представників американської адміністрації Дональда Трампа. Окрім голови нашої держави на зустрічі присутні секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров, начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов, перший заступний глава МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

З “української сторони” в зустрічі бере також участь федеральний канцлер Фрідріх Мерц.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Берліна для зустрічей з українською делегацією та європейськими лідерами.

