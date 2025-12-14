В Берлине началась встреча Зеленского с командой США
В Берлине началась встреча президента Владимира Зеленского и других представителей Украины с командой Соединенных Штатов Америки.
Канцлер Германии Фридрих Мерц встретил представителей Украины в ведомстве федерального канцлера в Берлине.
Вместе с ними на переговоры приехали высокопоставленные представители команды президента США Дональда Трампа.
В частности, на встрече присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Кроме этого, интересы Украины на встрече представляют первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.
На встрече со стороны США присутствуют советник американского президента Джаред Кушнер и специальный представитель США Стив Уиткофф.
Накануне встречи Владимир Зеленский заявил, что в немецком канцлерстве состоится важная конференция в воскресенье, 14 декабря.
По его словам, на ней представители Соединенных Штатов Америки и лидеры европейских стран соберутся для обсуждения и согласования политической договоренности, направленной на прекращение полномасштабной войны России против Украины.
Президент сообщил о подготовке Украины к встрече с американской стороной, отметив, что команда внимательно прорабатывает каждый пункт драфтов.
Глава государства подчеркнул, что цель работы заключается в согласовании только тех шагов, которые реально сработают и обеспечат надежные гарантии безопасности и мира. Зеленский рассчитывает, что партнеры тоже будут и в дальнейшем работать конструктивно.