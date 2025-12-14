С самого начала Украина стремилась стать членом НАТО. Однако эта идея не получила поддержки со стороны США и части европейских стран.

Об этом глава государства заявил 14 декабря во время общения с журналистами.

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

По словам главы государства, нынешние двусторонние гарантии безопасности от США в формате, подобном статье 5 Устава НАТО, а также гарантии от европейских партнеров и других государств, таких как Канада и Япония, являются для Украины компромиссом.

Сейчас смотрят

Ключевым моментом Зеленский назвал согласование этих гарантий Конгрессом США.

— Украина всегда стремилась к вступлению в НАТО, что обеспечивало реальные гарантии безопасности. Однако это направление не получило поддержки некоторых партнеров в США и Европе. Поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности с США, а также поддержка со стороны европейских стран и других партнеров — это механизм, который позволяет предотвратить новую агрессию России. Для нас это уже компромисс, — пояснил Зеленский.

Отметим, что, по словам Владимира Зеленского, Украина и Соединенные Штаты в настоящее время проводят консультации по вопросам гарантий безопасности.

В частности, ранее издание Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США сообщало, что американская администрация готовит для Украины гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО.

Поэтому, подчеркивает Владимир Зеленский, это может означать, что США будут реагировать в случае повторной агрессии России.

Напомним, что в новой версии мирного предложения, которое украинские и европейские представители передали Вашингтону, указано, что Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу до 1 января 2027 года.

Этот документ является обновленной версией плана, предложенного администрацией Дональда Трампа, на фоне усиления давления последнего на Зеленского по согласованию условий мирного соглашения.

По данным Financial Times, сторонники интеграции Украины в ЕС отмечают, что Еврокомиссия пока пытается не блокировать мирный процесс, даже если он предусматривает ускоренное членство.

В то же время Украина еще не завершила ни один из 36 переговорных разделов, а предложенный график противоречит традиционному подходу «на основе заслуг».

По информации источников, в случае реализации плана Брюсселю придется пересмотреть всю модель расширения, включая правила доступа к европейским фондам и систему голосования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.