10 и 11 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы: украинские разведчики нанесли удар по российскому транспортному самолету Ан-26 и двум радиолокационным системам.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

Удары ГУР по целям в Крыму

Сейчас смотрят

Так, по данным ГУР, в Крыму российские военные готовились к взлету на многоцелевом транспортном самолете Ан-26 и даже запустили двигатели. Однако в этот момент дроны спецподразделения ГУР Примары филигранно атаковали левый турбовинтовой.

Также во временно оккупированном Крыму украинские Примары успешно ударили по двум дорогостоящим радиолокационным системам — РЛС 55Ж6М Небо-М и спрятанной в куполе РЛС 64Н6Е, которая служила «глазами» российским ЗРК С-300/С-400.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.