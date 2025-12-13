Вибухи в Криму пролунали в ніч із 13 на 14 грудня. Півострів атакували невідомі дрони у кількох місцях одночасно.

Про це повідомляє Кримський вітер із посиланням на очевидців.

Вибухи в Криму: півострів атакували дрони

Спершу дрони у Феодосії атакували нафтобазу, де лунали сильні вибухи.

Через загрозу ударів дронами оголосили повітряну тривогу для району Сімферополя. Там вибухи прогриміли в межах електростанції. Спалахнула пожежа на нафтобазі поблизу ГРЕС.

Потужний вибух було чути біля села Широке. Очевидці повідомили, що в населеному пункті Первомайське збитий дрон упав на вулиці Леніна.

Приблизно о 23:54 було зафіксовано хаотичну стрілянину окупантів по безпілотниках і у районі Гвардійського. Там розташований військовий аеродром армії РФ.

Сильні вибухи прогриміли у місті Саки та у Джанкойському районі.

12 грудня ГУР Міноборони повідомило, що спецпідрозділ розвідки Примари уразив транспортний літак Ан-26 та дві дороговартісні радіолокаційні системи російських окупантів на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Українські військові опублікували відео ударів.

Під час підготовки до зльоту військово-транспортного літака РФ Ан-26 українські сили завдали точного удару по його лівому турбогвинтовому двигуну.

Також Примари знищили дві радіолокаційні системи – РЛС 55Ж6М Небо-М та заховану у куполі РЛС 64Н6Е, яка виконувала спостережні функції для комплексів С-300 і С-400.

