Во вторник, 16 декабря, графики отключения света и ограничения мощности будут применяться в большинстве регионов Украины. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключений света в Украине на 16 декабря

— Завтра, 16 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.

В энергетической компании объяснили, что причина введения графиков ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты критической инфраструктуры.

Ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальное время и объемы отключений по конкретному адресу необходимо проверять на официальных страницах облэнерго региона.

Сейчас смотрят

Графики отключения света в Киевской области

Как сообщили в ДТЭК, в Киевской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Напомним, вчера россияне нанесли три воздушных удара по Сумам.

В результате атаки дронов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

В Сумах возникали перебои с электроснабжением в части города.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.