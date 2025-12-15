Графики отключения света на 16 декабря: как будут отключать электрику во вторник
Во вторник, 16 декабря, графики отключения света и ограничения мощности будут применяться в большинстве регионов Украины. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключений света в Украине на 16 декабря
— Завтра, 16 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.
В энергетической компании объяснили, что причина введения графиков ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты критической инфраструктуры.
Ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальное время и объемы отключений по конкретному адресу необходимо проверять на официальных страницах облэнерго региона.
Графики отключения света в Киевской области
Как сообщили в ДТЭК, в Киевской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Напомним, вчера россияне нанесли три воздушных удара по Сумам.
В результате атаки дронов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.
В Сумах возникали перебои с электроснабжением в части города.