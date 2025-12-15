У вівторок, 16 грудня, графіки відключення світла та обмеження потужності будуть застосовуватися у більшості регіонів України. Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключень світла в Україні на 16 грудня

 – Завтра, 16 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні.

В енергетичній компанії пояснили, що причина запровадження графіків обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальний час і обсяги відключень за конкретною адресою необхідно перевіряти на офіційних сторінках обленерго регіону.

Зараз дивляться

Графіки відключення світла на Київщині

Як повідомили у ДТЕК, у Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

відключення світла на Київщині
відключення світла на Київщині
відключення світла на Київщині
відключення світла на Київщині

Нагадаємо, вчора росіяни завдали трьох повітряних ударів по Сумах.

Унаслідок атаки дронів були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

У Сумах виникали перебої з електропостачанням у частині міста.

Читайте також
Уряд ухвалив низку рішень, щоб дати більше світла населенню: що зміниться
Уряд запроваджує комплексні заходи для зменшення відключень світла – що зміниться

Пов'язані теми:

Відключення електроенергіївідключення світлаДТЕКУкренерго
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.