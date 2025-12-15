У вівторок, 16 грудня, графіки відключення світла та обмеження потужності будуть застосовуватися у більшості регіонів України. Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключень світла в Україні на 16 грудня

– Завтра, 16 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні.

В енергетичній компанії пояснили, що причина запровадження графіків обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальний час і обсяги відключень за конкретною адресою необхідно перевіряти на офіційних сторінках обленерго регіону.

Графіки відключення світла на Київщині

Як повідомили у ДТЕК, у Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали трьох повітряних ударів по Сумах.

Унаслідок атаки дронів були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

У Сумах виникали перебої з електропостачанням у частині міста.

