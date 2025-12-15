Графіки відключення світла на 16 грудня: як вимикатимуть електрику у вівторок
У вівторок, 16 грудня, графіки відключення світла та обмеження потужності будуть застосовуватися у більшості регіонів України. Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключень світла в Україні на 16 грудня
– Завтра, 16 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні.
В енергетичній компанії пояснили, що причина запровадження графіків обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти критичної інфраструктури.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальний час і обсяги відключень за конкретною адресою необхідно перевіряти на офіційних сторінках обленерго регіону.
Графіки відключення світла на Київщині
Як повідомили у ДТЕК, у Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Нагадаємо, вчора росіяни завдали трьох повітряних ударів по Сумах.
Унаслідок атаки дронів були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.
У Сумах виникали перебої з електропостачанням у частині міста.