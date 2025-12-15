Используя Национальный кэшбэк и покупая украинские товары, вы получите 10% их стоимости обратно. Максимальный размер ежемесячного кэшбэка ограничен – 3 тыс. грн.

С 22 ноября был обновлен список товаров и услуг, на которые разрешено тратить средства, полученные в рамках программы Нацкешбек. Новые правила использования этих средств будут действовать до 30 июня 2026 года.

Факты ICTV узнавали, на что можно потратить Национальный кэшбэк и как это сделать.

Сейчас смотрят

Национальный кэшбэк: на что можно потратить

Средства кэшбэка имеют ограниченную сферу использования. Они могут быть потрачены только путем безналичных расчетов с той же банковской карты, на которую был зачислен возврат. Вывод кэшбэка на другие банковские счета или снятие наличных запрещено. Сфера использования кэшбэка достаточно широка.

На что можно тратить Национальный кэшбэк:

на оплату коммунальных услуг;

на приобретение лекарств;

на покупку продуктов (только в некоторых магазинах, их перечень обновляется сейчас);

на книги;

благотворительность;

на почтовые услуги.

Также кэшбэк можно потратить на книги.

На что тратить Национальный кэшбэк и как это сделать

Спектр услуг, которые можно оплатить с помощью кэшбэка, довольно широк, однако он ограничивается перечнем категорий, определенных правительством. Эти категории обозначаются специальным кодом MCC (Merchant Category Code), который позволяет идентифицировать вид деятельности торгового объекта. Например, система может определить, была ли произведена оплата в продуктовом магазине или аптеке.

Условия использования Национального кэшбэка:

При оплате коммунальных услуг можно выбрать только определенные составляющие платежа, такие как оплата за домофон или вывоз мусора.

Кроме того, существует возможность направить средства кэшбэка на благотворительные цели.

Когда можно потратить средства

Средства за октябрь должны поступить во второй половине декабря. Выплату за ноябрь планируют осуществить в конце декабря. Деньги за декабрь ожидаются в феврале 2026 года, после чего выплаты будут проводиться ежемесячно в конце месяца, следующего за отчетным. Потратить деньги можно до 30 июня 2026 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.