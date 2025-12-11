После старта зимней программы поддержки многие украинцы интересуются, можно ли потратить 1 000 гривен на продукты и какие именно покупки система позволяет оплачивать. Хотя средства поступают на виртуальную карту, их использование определяется не названием магазина, а MCC-кодом, который банковская система присваивает торговым точкам.

Можно ли потратить 1 000 гривен на продукты, читайте в нашем материале.

1 000 гривен Зимней поддержки: можно ли потратить на продукты

Именно MCC-код решает: оплата пройдет или будет заблокирована. MCC (Merchant Category Code) — это технический код, который указывает на тип магазина или услуги. Программа Зимней поддержки позволяет тратить деньги только в категориях, которые подходят под утвержденный перечень MCC-кодов. Именно эти коды регламентированы в постановлении №1443.

Поэтому вопрос, можно ли потратить на продукты 1 000 гривен Зимней поддержки, напрямую зависит от того, какой код имеет заведение, где производится оплата.

Где можно использовать 1 000 гривен Зимней помощи: полный перечень MCC-кодов

Потратить на продукты 1 000 гривен Зимней поддержки — можно. Продуктовые заведения входят в список разрешенных. В частности, это магазины с кодами 5411 — супермаркеты и продуктовые магазины и 5499 — рынки и другие продовольственные точки.

Также это:

магазины полуфабрикатов,

специализированные продуктовые;

точки продажи готовых блюд;

торговые автоматы с едой.

Именно эти два MCC-кода чаще всего позволяют использовать выплату без ограничений.

Также важно не только то, где покупается товар по коду, но и кто является производителем. Если товар иностранного производства – оплата все равно не пройдет, даже если магазин разрешен.

Отдельно подчеркивается, что средства запрещено тратить на подакцизные товары, в частности алкоголь и табачные изделия.

Кроме того, такие выплаты нельзя использовать на автозаправочных станциях – приобрести бензин, дизель или другие топливные товары не получится.

С 11 декабря украинцы получат возможность покупать продукты украинского производства (за исключением подакцизных) с использованием средств государственных программ Зимняя поддержка и Национальный кэшбэк. Первыми эту возможность предоставили торговые сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и Близенько.

По словам Алексея Соболева, министра экономики, экологии и сельского хозяйства Украины, в настоящее время более 1 160 магазинов по всей стране обеспечивают оплату продуктов украинского производства через государственные программы. Министр подчеркнул, что расширение инфраструктуры этих инициатив позволяет большему количеству украинцев воспользоваться государственной поддержкой, что одновременно стимулирует внутренний рынок. Особо отмечена быстрая работа ритейлеров, которые оперативно настроили прием карт Национального кэшбэка.

При этом оплата через программы не распространяется на онлайн-заказы.

Минэкономики также сообщает, что в ближайшее время к инициативе присоединятся другие продуктовые сети, о чем будет объявлено дополнительно.

Можно ли тратить 1 000 гривен на продукты в отделениях Укрпочты

Да, можно. В рамках программы Зимняя поддержка через Укрпочту разрешается тратить непосредственно в отделениях на товары украинского производства, в частности продукты (гречка, консервы и т. д.). И нам удалось это сделать. Мы приобрели сладости и консервы, а оплату осуществили виртуальной картой Национальный кэшбэк.

Дополнительно:

Наличными эти деньги не выдаются – снять их нельзя.

За одно посещение отделения можно осуществить несколько оплат.

Если в течение трех визитов средства не будут использованы, неиспользованная сумма возвращается в бюджет.

