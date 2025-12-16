Британия инвестирует 600 млн фунтов в усиление ПВО для Украины — Хили
- Джон Хили сообщил о выделении Украине 600 млн фунтов на системы противовоздушной обороны.
- В скором времени Великобритания начнет производство новых беспилотников-перехватчиков Octopus и будет передавать их Украине.
Великобритания приняла решение инвестировать 600 млн фунтов стерлингов в средства противовоздушной обороны для Украины, чтобы защитить украинцев от ударов РФ в течение зимних месяцев.
Британия предоставит 600 млн фунтов на ПВО для Украины
Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступивший сегодня в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проходит в формате видеосвязи, сообщил о предоставлении Украине ПВО.
— Противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом. Поэтому сегодня я могу подтвердить крупнейшие в течение года инвестиции Великобритании в противовоздушную оборону Украины в размере 600 миллионов фунтов стерлингов: тысячи систем противовоздушной обороны, ракет и автоматизированных турелей для сбивания беспилотников в течение зимы 2026 года, — сказал он.
Хили отметил, что Великобритания вскоре начнет на своей территории производство новых беспилотников-перехватчиков Octopus, уточнив, что тысячи из них ежемесячно будут передаваться Украине.
— Наша миссия четкая. Поддерживать борьбу сегодня. Обеспечивать мир завтра. И если Путин решит продолжить эту войну в следующем году, послание Москве четкое. Контактная группа станет только сильнее, более единой и предоставит еще больше оборудования украинским бойцам в течение 2026 года, — подытожил министр.