Великобритания приняла решение инвестировать 600 млн фунтов стерлингов в средства противовоздушной обороны для Украины, чтобы защитить украинцев от ударов РФ в течение зимних месяцев.

Британия предоставит 600 млн фунтов на ПВО для Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступивший сегодня в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проходит в формате видеосвязи, сообщил о предоставлении Украине ПВО.

— Противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом. Поэтому сегодня я могу подтвердить крупнейшие в течение года инвестиции Великобритании в противовоздушную оборону Украины в размере 600 миллионов фунтов стерлингов: тысячи систем противовоздушной обороны, ракет и автоматизированных турелей для сбивания беспилотников в течение зимы 2026 года, — сказал он.

Хили отметил, что Великобритания вскоре начнет на своей территории производство новых беспилотников-перехватчиков Octopus, уточнив, что тысячи из них ежемесячно будут передаваться Украине.

— Наша миссия четкая. Поддерживать борьбу сегодня. Обеспечивать мир завтра. И если Путин решит продолжить эту войну в следующем году, послание Москве четкое. Контактная группа станет только сильнее, более единой и предоставит еще больше оборудования украинским бойцам в течение 2026 года, — подытожил министр.

