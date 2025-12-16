Велика Британія ухвалила рішення надати Україні засоби протиповітряної оборони на суму 600 млн фунтів стерлінгів, аби допомогти захистити українців від ударів РФ протягом зимових місяців.

Британія надасть Україні ППО на суму 600 млн фунтів стерлінгів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який виступив сьогодні на початку засідання Контактної групи з питань оборони України, яке проходить у форматі відеозв’язку, повідомив про надання Україні ППО.

– Протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом. Тому сьогодні я можу підтвердити найбільші протягом року інвестиції Великої Британії у протиповітряну оборону України у розмірі 600 мільйонів фунтів стерлінгів, тисячі систем протиповітряної оборони, ракет та автоматизованих турелей для збивання безпілотників – зараз протягом зими 2026 року, – сказав Гілі.

Варто зазначити, що 600 мільйонів фунтів стерлінгів це приблизно 685 млн євро.

Він зазначив, що Британія незабаром розпочне виробництво нових безпілотників-перехоплювачів Octopus на своїй території, уточнивши, що щомісяця тисячі цих нових безпілотників будуть передаватися Україні.

– Наша місія чітка. Підтримувати боротьбу сьогодні. Забезпечувати мир завтра. І якщо Путін вирішить продовжити цю війну наступного року, послання Москві чітке. Контактна група стане лише сильнішою, більш єдиною, і надасть ще більше обладнання українським бійцям протягом 2026 року, – підсумував міністр.

