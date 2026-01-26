Прием заявок на получение тысячи гривен зимней поддержки от Зеленского завершен. Однако украинцы, которые ранее подали заявки, продолжают получать средства на карту Национальный кэшбэк.

В каких магазинах можно потратить 1 000 Зимней поддержки, читайте в нашем материале.

В каких магазинах можно потратить 1 000 от Зеленского

Мы оказались в списке счастливчиков, которые первыми получили тысячу гривен в рамках программы Зимняя поддержка, поэтому решили провести эксперимент и попробовали потратить эти деньги сразу. К сожалению, не удалось пополнить мобильный счет.

На сайте Минэкономики указано, что оплатить услуги мобильной связи или интернет этими средствами нельзя. Ведь с 22 ноября условия использования средств в рамках программ Национальный кэшбэк и Зимняя поддержка изменились.

Более того, теперь деньги в рамках Национального кэшбэка и программы Зимняя поддержка нельзя потратить на путешествия, транспорт, кинотеатры, театры, музеи и спортивные услуги. Однако на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства указано, что средства можно использовать на продукты питания в магазинах и супермаркетах.

В магазине Аврора нам сообщили, что 10% кэшбэка за товары украинского производства зачисляется на карту, но использовать средства Зимней поддержки на продукты питания в сети пока нельзя.

В сети книжных магазинов Yakaboo по нашему запросу уточнили, что оплатить книги в рамках зимней 1000 грн можно только при наличии специальной отметки — синей снежинки. Если же на книге нет этой отметки, расплатиться тысячей гривен от Зеленского, или средствами Зимней поддержки не удастся.

Магазины, в которых можно потратить 1 000 Зимней поддержки

С 11 декабря украинцы получили возможность покупать отечественные продовольственные товары (кроме подакцизных), участвующие в программе, используя средства государственных инициатив Зимняя поддержка и Национальный кэшбэк. Первыми такую опцию запустили сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и Близенько.

По данным Министерства социальной политики, перечень торговых сетей, где можно потратить зимнюю тысячу на продукты питания украинского производства, расширился до 10. С 18 декабря к программе присоединились еще пять сетей — Auchan, SPAR, VARUS, Torba, а также Сим23 и Сими.

Также украинцам стала доступна возможность онлайн-покупок — на маркетплейсе MAUDAU теперь можно рассчитываться картой Национальный кэшбэк.

24 декабря в Дія сообщили о расширении перечня магазинов, где можно потратить тысячу гривен зимней поддержки от Зеленского, которая поступает на карту Национальный кэшбэк. К программе теперь присоединились NOVUS, LIGA PRIM, онлайн-магазин ROZETKA.

Однако использовать средства не просто. Мы попытались оплатить подарки через ROZETKA, но сделать это сразу не удалось. Как объяснили в сети магазинов, средства программы можно потратить только на товары с соответствующими отметками — это книги и продукты питания украинского производства.

Мы также решили купить сладости в магазине Varus, но и здесь столкнулись с ограничениями программы. В магазине объяснили, что оплатить картой Национальный кэшбэк можно только товары, которые при сканировании на кассе отмечены желто-голубым флажком. Это означает, что именно такие товары участвуют в программе. В то же время весовые товары, даже если они украинского производства, например конфеты или печенье, мы приобрести не смогли.

Нам удалось купить печенье и пряники. Поэтому покупателям следует внимательно смотреть на отметки возле товаров, чтобы воспользоваться программой правильно.

Министерство экономики сообщило о дальнейшем расширении торговой сети, в которой украинцы могут рассчитываться средствами программ Зимняя поддержка и Национальный кэшбэк. К инициативе присоединились еще четыре ритейлера — АТБ, Таврия В (вместе с деликатес-маркетами Космос и супермаркетами Пюре), Дивоцин и ЛотОК. В целом по всей стране добавилось почти 1650 новых торговых точек.

Отныне в этих сетях можно покупать продукты питания украинского производства, за исключением подакцизных товаров, используя средства Зимней поддержки и Национального кэшбэка.

Также в министерстве отметили, что в ближайшее время к программе присоединятся сети Эпицентр и Рукавичка.

В то же время полученную тысячу гривен Зимней поддержки необходимо использовать до 30 июня 2026 года, иначе неизрасходованные средства будут возвращены в государственный бюджет.

С 22 ноября программы Национальный кэшбэк и Зимняя поддержка объединили, чтобы сделать условия использования средств в обеих программах общими. Поэтому сейчас идет процесс их синхронизации.

На правительственной горячей линии объяснили, что точный перечень MCC-кодов, по которым можно осуществлять оплату в рамках программы Зимняя поддержка, можно найти в постановлении Кабмина №1443.

Там также подчеркнули, что купить продукты питания можно будет в магазинах и супермаркетах с MCC-кодом 5411. Кроме того, планируется, что потратить средства можно будет в точках с MCC-кодом 5499. Это рынки, специализированные магазины и точки продажи полуфабрикатов.

