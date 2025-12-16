Мирний план у роботі: Зеленський повідомив деталі розмови із Трампом
- Зеленський повідомив про розмову з Трампом у межах спільного формату з міжнародними лідерами.
- Під час обговорення була продемонстрована спільна позиція США, Європи та України.
- Президент окреслив послідовність наступних кроків і майбутні консультації сторін.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведену розмову з американським лідером Дональдом Трампом, яка була присвячена напрацюванню мирного плану.
Про це глава держави розповів, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.
Зеленський про розмову з Трампом
За словами президента, спілкування відбулося у ширшому форматі за участю міжнародних лідерів, а перед цим американська сторона провела окремий бріфінг.
Зеленський наголосив, що представляв українську команду та окреслив бачення подальших кроків.
– У нас була розмова, вона була загальна з усіма лідерами. Перед цим був бріф американської команди. Я спілкувався від української команди і ділився кроками, які ми пропрацювали та як ми бачимо далі, – розповів український лідер.
Також він уточнив, що від Німеччини позицію країни озвучував канцлер Фрідріх Мерц.
Окремо Зеленський підкреслив позитивний сигнал від міжнародних партнерів, звернувши увагу на спільну позицію ключових союзників.
– У цілому була продемонстрована єдність. Вона була дійсно позитивна з точки зору, що це була єдність США, Європи та України, – зазначив Зеленський.
Крім того, президент окреслив подальший алгоритм дій у межах зусиль, спрямованих на завершення війни в Україні.
– Сьогодні-завтра ми допрацюємо документи, далі США в найближчі дні проведуть консультації з Росією, після цього проведуть консультації з президентом США, після цього наші команди зустрінуться в США найближчим часом. Думаю може навіть на вихідних. Далі після цієї зустрічі буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом США, – сказав він.
Нагадаємо, американські посадовці підтвердили, що два дні напружених переговорів між представниками України, США та європейських країн дали відчутний прогрес у питанні гарантій безпеки для України, однак залишили суттєві розбіжності щодо територіальних питань.