Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведену розмову з американським лідером Дональдом Трампом, яка була присвячена напрацюванню мирного плану.

Про це глава держави розповів, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

Зеленський про розмову з Трампом

За словами президента, спілкування відбулося у ширшому форматі за участю міжнародних лідерів, а перед цим американська сторона провела окремий бріфінг.

Зараз дивляться

Зеленський наголосив, що представляв українську команду та окреслив бачення подальших кроків.

– У нас була розмова, вона була загальна з усіма лідерами. Перед цим був бріф американської команди. Я спілкувався від української команди і ділився кроками, які ми пропрацювали та як ми бачимо далі, – розповів український лідер.

Також він уточнив, що від Німеччини позицію країни озвучував канцлер Фрідріх Мерц.

Окремо Зеленський підкреслив позитивний сигнал від міжнародних партнерів, звернувши увагу на спільну позицію ключових союзників.

– У цілому була продемонстрована єдність. Вона була дійсно позитивна з точки зору, що це була єдність США, Європи та України, – зазначив Зеленський.

Крім того, президент окреслив подальший алгоритм дій у межах зусиль, спрямованих на завершення війни в Україні.

– Сьогодні-завтра ми допрацюємо документи, далі США в найближчі дні проведуть консультації з Росією, після цього проведуть консультації з президентом США, після цього наші команди зустрінуться в США найближчим часом. Думаю може навіть на вихідних. Далі після цієї зустрічі буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом США, – сказав він.

Нагадаємо, американські посадовці підтвердили, що два дні напружених переговорів між представниками України, США та європейських країн дали відчутний прогрес у питанні гарантій безпеки для України, однак залишили суттєві розбіжності щодо територіальних питань.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.