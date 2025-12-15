Президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры с европейскими лидерами проходят успешно. Он выразил надежду, что удастся спасти много жизней в контексте войны в Украине.

Трамп сообщил о прогрессе в переговорах

– И я думаю, что мы ближе сейчас, и они скажут тебе, что они ближе сейчас. Мы провели многочисленные разговоры с президентом Путиным из России. И я думаю, что мы ближе сейчас, чем когда-либо прежде. И мы посмотрим, что можем сделать. Мы хотим спасти много жизней. Мы продаём оборудование НАТО. Мы не тратим деньги, но хотим увидеть, сможем ли мы спасти много жизней, – сказал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Президент США подчеркнул важность совместной координации действий всех сторон.

Он добавил, что сейчас и Россия, и Украина стремятся к завершению войны, однако это стремление может меняться, поэтому важно, чтобы все стороны оказались на одной стороне.

– Но мы становимся ближе. У нас огромная поддержка со стороны европейских лидеров. Они тоже хотят, чтобы это закончилось. И сейчас Россия хочет, чтобы это закончилось. Проблема в том, что они захотят, чтобы это закончилось, а потом вдруг – не захотят. И Украина захочет, чтобы это закончилось, а потом вдруг – не захочет. Поэтому нам нужно, чтобы они оказались на одной стороне. Но я думаю, что это движется вперёд. Очень хороший разговор, – добавил президент США.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Соединённые Штаты Америки готовы взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины, аналогичные статье 5 НАТО.

