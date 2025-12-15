Наступний етап переговорів між Україною та Сполученими Штатами щодо врегулювання війни може пройти цими вихідними у США, ймовірно, в Маямі.

Про це пише видання Axios з посиланням на джерело.

Переговори між Україною та США можуть відбутися в Маямі

За словами співрозмовника видання, переговори можуть пройти “десь у США, можливо, в Маямі”, за участю робочих груп і військових, які працюватимуть із картами.

Американські посадовці підтвердили, що два дні напружених переговорів між представниками України, США та європейських країн дали відчутний прогрес у питанні гарантій безпеки для України, однак залишили суттєві розбіжності щодо територіальних питань.

Представник США зазначив, що українські та європейські учасники були здивовані готовністю американської сторони запропонувати такий обсяг гарантій безпеки, а також тим, що, на думку США, Росія може на це погодитися.

– Президент Трамп вважає, що він зможе переконати Росію прийняти цю гарантію, аналогічну статті 5 НАТО, – сказав посадовець.

Він також підтвердив, що гарантії безпеки “повинні бути схвалені Сенатом”, однак не уточнив, чи адміністрація планує домагатися укладення формального міжнародного договору.

Позиція США полягає в тому, що запропонована угода забезпечує Україні надійні гарантії безпеки, пришвидшує її інтеграцію до ЄС та передбачає виділення мільярдів доларів на відбудову, однак при цьому містить вимогу територіальних поступок на користь РФ.

Як пояснив один з американських посадовців, мета полягає в тому, щоб “запропонувати максимально вигідний пакет, і подивитися, чи зможемо ми повернутися до Росії з чимось, що дозволить закрити це питання”.

Посадовці в Києві та європейських столицях висловлюють занепокоєння, що Україна може піти на складні поступки, тоді як Росія відмовиться від домовленостей і висуне додаткові вимоги.

Нагадаємо, за підсумками перемовин в Берліні Володимир Зеленський сьогодні заявив, що переговори щодо досягнення миру в Україні зі США тривають, проте позиції сторін у питанні територій залишаються різними.

