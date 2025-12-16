Общий объем оборонных потребностей Украины в 2026 году составил $120 млрд, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Украина может покрыть половину оборонных потребностей на 2026 год собственными ресурсами, но $60 млрд должны поступить от партнеров, отметил Шмыгаль.

Также он проинформировал участников заседания Рамштайн-32 о главных приоритетах Украины на 2026 год:

стабильное и прогнозируемое финансирование обороны Украины;

противовоздушная оборона;

поддержка украинского производства дронов и других образцов вооружения, которые уже доказали эффективность на поле боя;

снабжение боеприпасами, в том числе дальнобойными;

механизм PURL.

Последний, отметил Шмыгаль, является ключевым элементом сотрудничества между Европой и США и он должен в дальнейшем получать финансирование. Общая потребность Украины в получении пакетов PURL в 2026 году составляет $15 млрд.

Кроме того, министр обороны отметил, что обратился к партнерам с предложением направлять не менее 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины.

Также Денис Шмыгаль во время своего обращения к партнерам выразил искреннюю благодарность за поддержку в 2025 году, отметив, что он стал рекордным годом по объему помощи.

— Если все обязательства будут выполнены, нам удастся привлечь $45 млрд – больше, чем в любом году с начала полномасштабной войны, — добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина остается преданной восстановлению мира, однако для его достижения необходимо усиливать давление на РФ, ограничивать его ресурсы и расширять оборонные способности Украины.

Фото: Денис Шмыгаль

