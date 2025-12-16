Загальний обсяг оборонних потреб України у 2026 році становить $120 млрд, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Шмигаль про оборонні потреби України у 2026 році

Україна може покрити половину оборонних потреб на 2026 рік власними ресурсами, але $60 млрд має надійти від партнерів, зазначив Шмигаль.

Також він проінформував учасників засідання Рамштайн-32 про головні пріоритети України на 2026 рік:

  • стабільне та прогнозоване фінансування оборони України;
  • протиповітряна оборона;
  • підтримка українського виробництва дронів та інших зразків озброєння, які вже довели ефективність на полі бою;
  • постачання боєприпасів, зокрема далекобійних;
  • механізм PURL.

Останній, зазначив Шмигаль, є ключовим елементом співпраці між Європою та США і він має надалі отримувати фінансування. Загальна потреба України у отриманні пакетів PURL у 2026 році становить $15 млрд.

Крім того, міністр оборони зазначив, що звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати не менше 0,25% ВВП на оборонні потреби України.

Також Денис Шмигаль під час свого звернення до партнерів висловив щиру вдячність за підтримку у 2025 році, який став рекордним роком за обсягами допомоги.

– Якщо усі зобов’язання буде виконано, нам вдасться залучити $45 млрд – більше, ніж у будь-якому році від початку повномасштабної війни, – додав він.

Шмигаль наголосив, що Україна залишається відданою відновленню миру, проте для його досягнення маємо посилювати тиск на РФ, обмежувати його ресурси та розширювати оборонні спроможності України.

Фото: Денис Шмигаль

Денис ШмигальРамштайн
