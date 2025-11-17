Уже пять миллионов человек подали заявки на получение 1 000 гривен зимней поддержки. Но пользоваться Дія не обязательно, ведь оформить выплату можно и в отделениях Укрпочты. Это позволяет получить помощь даже тем, кто не пользуется интернетом.

Как получить 1 000 гривен без Дія, читайте в нашем материале.

Можно ли получить 1 000 гривен Зимней поддержки без Дія

В рамках нынешней программы зимней помощи часть граждан получит выплату автоматически. Речь идет о пенсионерах и людях, которые получают государственные социальные выплаты через Укрпочту, а это около двух миллионов человек.

Сейчас смотрят

Они получат тысячу гривен вместе с очередной пенсией или соцвыплатой, ведь график выплат программы подстроили под привычные для них даты. Никаких дополнительных действий от этих граждан не требуется.

Как оформить 1 000 от Зеленского без Дія

Для всех остальных, кто не имеет возможности воспользоваться приложением Дія, в частности тех, кто проживает в местностях без стабильной связи, не имеет смартфона или принадлежит к маломобильным группам, предусмотрена возможность оформить помощь через Укрпочту с 18 ноября по 24 декабря. Подать заявку можно как в любом отделении, так и через почтальона, обслуживающего конкретный адрес.

Люди, которые не могут самостоятельно добраться до отделения, могут обратиться на горячую линию: 0 800 300 545. После уведомления о зачислении средств их можно получить в отделении или от почтальона.

Как получить 1 000 гривен Зимней поддержки без Дія — перечень документов:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код или отметку об отказе от него;

для детей свидетельство о рождении и подача заявки родителями отдельно на каждого ребенка;

для опекунов следует подготовить документы, подтверждающие личность и опекунские полномочия.

Полученной выплатой можно воспользоваться непосредственно в Укрпочте:

оплатить коммунальные услуги;

оформить подписку;

воспользоваться почтовыми услугами;

приобрести украинские лекарства и другие товары отечественного производства;

перечислить средства в поддержку ВСУ.

В праздничный период Укрпочта также увеличивает пропускную способность отделений: введены отдельные экспресс-окна для отправки и получения посылок, поэтому подача заявлений в рамках программы не повлияет на скорость работы сервиса.

Источник : Правительственный портал

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.