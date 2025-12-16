Украина рассчитывает на пять документов по итогам переговоров с США о потенциальной договоренности для окончания войны, часть из которых будет включать гарантии безопасности, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о пяти документах по итогам переговоров с США

Президент Владимир Зеленский по дороге в Нидерланды рассказал журналистам, что Украина рассчитывает на пять документов по итогам переговоров с США о потенциальной договоренности для завершения российско-украинской войны, часть из которых будет юридически обязывающей – в частности, о гарантиях безопасности.

— Мы рассчитываем на пять документов. Часть из них о гарантиях безопасности. Legally binding, то есть проголосованные, утвержденные Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Там, где существует пятая поправка “как в НАТО”. То есть Article 5 mirror – то есть зеркально пятой поправке для всех, кто в Альянсе. И это будет проголосовано Конгрессом, об этом есть договоренности. И это очень важно, — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что детали гарантий безопасности обсуждали вместе с военными.

— И я считаю, что мы очень близки к сильным гарантиям безопасности. Безусловно, мы с вами люди войны, и во время войны мы верим фактам, поэтому теоретически мы видим на бумаге сегодня хорошие элементы. Но факты – это опять-таки, подтверждаю и возвращаюсь, голосование в Конгрессе США, – сказал он.

По словам Зеленского, второй блок – это восстановление. В то же время он не назвал точное количество документов, которые могут его охватывать.

— Мы говорим уже и о деньгах, и о создании специального фонда, на что мы рассчитываем, – продолжил он.

Зеленский добавил, что впервые поднял на переговорах вопрос о помощи вынужденно переселенным украинцам, которые из-за войны потеряли жилье.

— Это большие деньги, десятки миллиардов долларов. Я думаю, где-то мы насчитаем около $70-80 миллиардов. И мы подняли этот вопрос. Важно, что американцы это воспринимают. Нужны соответствующие компенсации, чтобы украинцы хотели жить в Украине и имели эти возможности, – сказал он.

Кроме того, Зеленский раскрыл, что говорил о привлечении средств для выплат семьям погибших украинских военных, поскольку для Украины это серьезная финансовая нагрузка.

— Мы все это будем выплачивать, это наша моральная обязанность прежде всего. И я хотел бы, чтобы была финансовая поддержка и этой программы также. Даже без внешней поддержки мы это сделаем, но можно ускорить этот процесс, – сказал он.

Зеленский добавил, что к работе над документами были привлечены и США, и Европа.

— И все вместе, уже с европейцами, мы сегодня разговаривали с президентом США Трампом. Мы с ним лично общались обо всех этих шагах. Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся ближе к окончательному варианту документов, – мы с ним встретимся, – сказал он.

Зеленский отметил, что путь к потенциальным договоренностям “точно непростой, потому что война сложная”, однако это и не обязательно означает, что он будет длительным. Он добавил, что американцы хотят быстрого завершения, а для Украины важно качество в этой скорости.

По его словам, если совпадать будет скорость и качество, Украина обеими руками “за”.

