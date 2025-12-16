Україна очікує на 5 документів за підсумками переговорів зі США — Зеленський
- Частина документів за підсумками переговорів із США має передбачати гарантії безпеки.
- Під час зустрічей української та американської сторін були порушені питання відновлення України, допомоги ВПО та родинам загиблих військових.
- Зеленський зазначив, що шлях до потенційних домовленостей непростий, але це не обов'язково означає, що він буде тривалим.
Україна розраховує на п’ять документів за підсумками переговорів зі США про потенційну домовленість для закінчення війни, частина з яких буде юридично зобов’язувальною, зокрема про гарантії безпеки, повідомив президент Володимир Зеленський.
Зеленський про п’ять документів за підсумками переговорів зі США
– Ми розраховуємо на п’ять документів. Частина з них — про гарантії безпеки. Legally binding, тобто проголосовані, затверджені Конгресом Сполучених Штатів Америки. Там, де існує п’ята поправка “як в НАТО”, тобто Article 5 mirror – дзеркально п’ятій поправці для всіх, хто у блоці. Це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості. І це дуже важливо, – зазначив глава держави.
Зеленський додав, що деталі гарантій безпеки обговорювали разом з військовими.
– Вважаю, що ми дуже близькі до сильних гарантій безпеки. Безумовно, ми з вами люди війни і під час війни віримо фактам, тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти – це, підтверджую і повертаюся, голосування в Конгресі США, – сказав він.
За словами президента, другий блок – це відновлення:
– Ми говоримо вже і про гроші, і про створення спеціального фонду, на що розраховуємо, – продовжив він.
Зеленський відзначив, що вперше підняв на переговорах питання про допомогу вимушено переміщеним українцям, які через війну втратили житло.
– Це великі гроші, десятки мільярдів доларів, близько 70-80 млрд. Ми підняли це питання, і важливо, що американці сприймають це. Треба відповідні відшкодування, щоб українці хотіли жити в Україні і мали такі можливості, – сказав він.
Зеленський розкрив, що говорив і про залучення коштів для виплат родинам загиблих українських військових, оскільки для України це серйозне фінансове навантаження.
– Ми все це будемо виплачувати, це наш моральний обов’язок передусім. Я хотів би, щоб була фінансова підтримка і цієї програми. Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо, але можна пришвидшити цей процес, – сказав він.
Зеленський додав, що до роботи над документами були залучені і США, і Європа.
– Всі разом, вже з європейцями, сьогодні розмовляли з президентом США Трампом. Ми з ним особисто спілкувалися про всі ці кроки. Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або прийдемо ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемося, – сказав він.
Зеленський зауважив, що шлях до потенційних домовленостей “точно непростий, бо війна складна”, проте це не обов’язково означає, що він буде тривалим. Він додав, що американці хочуть швидкого завершення, а для України важлива якість у цій швидкості.
За його словами, якщо збігатимуться і швидкість, і якість, то Україна обома руками за.