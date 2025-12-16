Україна розраховує на п’ять документів за підсумками переговорів зі США про потенційну домовленість для закінчення війни, частина з яких буде юридично зобов’язувальною, зокрема про гарантії безпеки, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про п’ять документів за підсумками переговорів зі США

– Ми розраховуємо на п’ять документів. Частина з них — про гарантії безпеки. Legally binding, тобто проголосовані, затверджені Конгресом Сполучених Штатів Америки. Там, де існує п’ята поправка “як в НАТО”, тобто Article 5 mirror – дзеркально п’ятій поправці для всіх, хто у блоці. Це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості. І це дуже важливо, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що деталі гарантій безпеки обговорювали разом з військовими.

– Вважаю, що ми дуже близькі до сильних гарантій безпеки. Безумовно, ми з вами люди війни і під час війни віримо фактам, тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти – це, підтверджую і повертаюся, голосування в Конгресі США, – сказав він.

За словами президента, другий блок – це відновлення:

– Ми говоримо вже і про гроші, і про створення спеціального фонду, на що розраховуємо, – продовжив він.

Зеленський відзначив, що вперше підняв на переговорах питання про допомогу вимушено переміщеним українцям, які через війну втратили житло.

– Це великі гроші, десятки мільярдів доларів, близько 70-80 млрд. Ми підняли це питання, і важливо, що американці сприймають це. Треба відповідні відшкодування, щоб українці хотіли жити в Україні і мали такі можливості, – сказав він.

Зеленський розкрив, що говорив і про залучення коштів для виплат родинам загиблих українських військових, оскільки для України це серйозне фінансове навантаження.

– Ми все це будемо виплачувати, це наш моральний обов’язок передусім. Я хотів би, щоб була фінансова підтримка і цієї програми. Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо, але можна пришвидшити цей процес, – сказав він.

Зеленський додав, що до роботи над документами були залучені і США, і Європа.

– Всі разом, вже з європейцями, сьогодні розмовляли з президентом США Трампом. Ми з ним особисто спілкувалися про всі ці кроки. Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або прийдемо ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемося, – сказав він.

Зеленський зауважив, що шлях до потенційних домовленостей “точно непростий, бо війна складна”, проте це не обов’язково означає, що він буде тривалим. Він додав, що американці хочуть швидкого завершення, а для України важлива якість у цій швидкості.

За його словами, якщо збігатимуться і швидкість, і якість, то Україна обома руками за.

