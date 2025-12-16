Украина поддерживает идею прекращения огня на Рождество – Зеленский
- Зеленский поддержал инициативу Мерца по временному прекращению огня на рождественские праздники.
- Идею перемирия поддерживают США и европейские партнеры Украины.
- Президент подчеркнул, что дальнейшие шаги зависят от политической воли России и подготовки документов.
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о введении временного режима прекращения огня на период рождественских и новогодних праздников.
О своей позиции глава государства сообщил во время беседы с представителями СМИ.
Зеленский о перемирии на Рождество
– За РФ отвечать не буду, отвечу как президент Украины. Фридрих действительно предложил такую идею. И она сегодня была объявлена им как официально, так и во время наших разговоров. Соединенные Штаты Америки поддерживают такую идею. Я, как Президент, безусловно, поддерживаю такую идею. Я считаю, что и энергетическое перемирие нормально, любой cease fire мы будем поддерживать, – сказал президент.
В то же время, президент отметил, что не может отвечать за позицию Российской Федерации, однако подчеркнул поддержку Украины совместных усилий Европы и США, направленных на завершение войны.
Он также отметил, что важную роль в этом процессе будет играть подготовка соответствующих документов.
– Многие вещи, наверное, в этом смысле зависят от политической воли России. Но отдельно хочу сказать, что многое зависит и от наших наработок относительно документов, – добавил Зеленский.
Напомним, Фридрих Мерц выступил с предложением в Россию ввести перемирие на период Рождества.
В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с американской делегацией были содержательными и результативными, выразив надежду, что они приблизят Украину к “достойному миру”.