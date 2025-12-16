Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о введении временного режима прекращения огня на период рождественских и новогодних праздников.

О своей позиции глава государства сообщил во время беседы с представителями СМИ.

Зеленский о перемирии на Рождество

– За РФ отвечать не буду, отвечу как президент Украины. Фридрих действительно предложил такую ​​идею. И она сегодня была объявлена ​​им как официально, так и во время наших разговоров. Соединенные Штаты Америки поддерживают такую ​​идею. Я, как Президент, безусловно, поддерживаю такую ​​идею. Я считаю, что и энергетическое перемирие нормально, любой cease fire мы будем поддерживать, – сказал президент.

В то же время, президент отметил, что не может отвечать за позицию Российской Федерации, однако подчеркнул поддержку Украины совместных усилий Европы и США, направленных на завершение войны.

Сейчас смотрят

Он также отметил, что важную роль в этом процессе будет играть подготовка соответствующих документов.

– Многие вещи, наверное, в этом смысле зависят от политической воли России. Но отдельно хочу сказать, что многое зависит и от наших наработок относительно документов, – добавил Зеленский.

Напомним, Фридрих Мерц выступил с предложением в Россию ввести перемирие на период Рождества.

В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с американской делегацией были содержательными и результативными, выразив надежду, что они приблизят Украину к “достойному миру”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.