Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо запровадження тимчасового режиму припинення вогню на період різдвяних і новорічних свят.

Про свою позицію глава держави повідомив під час розмови з представниками ЗМІ.

Зеленський про перемирʼя на Різдво

– За РФ відповідати не буду, відповім як президент України. Фрідріх дійсно запропонував таку ідею. І вона сьогодні була оголошена ним як офіційно, так і під час наших розмов. Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. Я як президент, безумовно, підтримую таку ідею. Я вважаю, що й енергетичне перемир’я нормальне, будь-який cease fire ми будемо підтримувати, – сказав президент.

Він підкреслив підтримку Україною спільних зусиль Європи та США, спрямованих на завершення війни.

– Багато речей, напевно, в цьому сенсі залежать від політичної волі Росії. Але окремо хочу сказати, що багато речей залежить і від наших напрацювань щодо документів, – додав Зеленський.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц виступив з пропозицією до Росії запровадити перемир’я на період Різдва.

Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що переговори з американською делегацією були змістовними та результативними, висловивши сподівання, що вони наблизять Україну до “достойного миру”.

