Україна підтримує ідею припинення вогню на Різдво – Зеленський
- Зеленський підтримав ініціативу Мерца щодо тимчасового припинення вогню на різдвяні свята.
- Ідею перемир’я підтримують США та європейські партнери України.
- Президент наголосив, що подальші кроки залежать від політичної волі Росії та підготовки документів.
Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо запровадження тимчасового режиму припинення вогню на період різдвяних і новорічних свят.
Про свою позицію глава держави повідомив під час розмови з представниками ЗМІ.
Зеленський про перемирʼя на Різдво
– За РФ відповідати не буду, відповім як президент України. Фрідріх дійсно запропонував таку ідею. І вона сьогодні була оголошена ним як офіційно, так і під час наших розмов. Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. Я як президент, безумовно, підтримую таку ідею. Я вважаю, що й енергетичне перемир’я нормальне, будь-який cease fire ми будемо підтримувати, – сказав президент.
Він підкреслив підтримку Україною спільних зусиль Європи та США, спрямованих на завершення війни.
– Багато речей, напевно, в цьому сенсі залежать від політичної волі Росії. Але окремо хочу сказати, що багато речей залежить і від наших напрацювань щодо документів, – додав Зеленський.
Нагадаємо, Фрідріх Мерц виступив з пропозицією до Росії запровадити перемир’я на період Різдва.
Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що переговори з американською делегацією були змістовними та результативними, висловивши сподівання, що вони наблизять Україну до “достойного миру”.