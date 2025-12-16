В Украину из России и ВОТ вернули 60 граждан — Лубинец
- В Украину с территории России и временно оккупированных регионов в рамках процедуры воссоединения семей вернули 15 граждан Украины, большинство из которых являются маломобильными.
- Также в Украину вернули еще 45 граждан, которых содержали в пунктах временного содержания иностранцев на территории РФ.
С территории России и временно оккупированных регионов в Украину вернулись 60 граждан Украины.
Это стало возможным после встреч уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца с российской омбудсменкой и представителями МККК.
Из России и ВОТ удалось вернуть 60 украинцев
По словам украинского омбудсмена, возвращение стало результатом заблаговременной и системной гуманитарной работы.
Речь идет, в частности, о лицах, которые по разным обстоятельствам не имели возможности самостоятельно покинуть территорию РФ или временно оккупированные районы.
— На территорию Украины из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 15 наших граждан, большинство из которых маломобильные, — отметил Лубинец.
Среди граждан, которых удалось вернуть, — 56-летняя женщина, перенесшая инсульт и с 2022 года вынужденная находиться на территории России.
Ее дочь обратилась в Офис омбудсмена с просьбой содействовать выезду матери. После почти четырех лет разлуки семья смогла вновь воссоединиться.
На Родину также удалось вернуть 45 граждан Украины, которых удерживали в пунктах временного содержания иностранных граждан на территории РФ.
Гуманитарные посылки и письма для пленных
Также Лубинец проинформировал, что во время рабочей встречи с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и представителями Международного комитета Красного Креста был достигнут ряд договоренностей по гуманитарным вопросам.
В частности, украинская сторона передала 2 тыс. гуманитарных посылок и письма для военнопленных, списки тяжелораненых и тяжело больных граждан, а также перечни лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Отдельное внимание стороны уделили вопросу незаконно удерживаемых гражданских граждан Украины и военнопленных, осужденных в РФ.
Напомним, 15 ноября министр обороны Рустем Умеров сообщил о возобновлении процесса обмена пленными между Украиной и Россией. Ожидается, что из российского плена будет освобождено около 1 200 украинцев.
По его словам, после консультаций, проведенных в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, стороны договорились активизировать стамбульские договоренности для реализации обменов.