З території Росії та тимчасово окупованих регіонів в Україну повернулися 60 громадян України.

Це стало можливим після зустрічей уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця із російською омбудсменкою та представниками МКЧХ.

З Росії і ТОТ вдалося повернути 60 українців

За словами українського омбудсмена, повернення стало результатом завчасної та системної гуманітарної роботи.

Йдеться, зокрема, про осіб, які через різні обставини не мали можливості самостійно залишити територію РФ або тимчасово окуповані райони.

– На територію України з РФ та тимчасово окупованих територій повернулися 15 наших громадян, більшість з яких маломобільні, – зазначив Лубінець.

Серед громадян, яких вдалося повернути – 56-річна жінка, яка перенесла інсульт і з 2022 року була змушена перебувати на території Росії.

Її донька звернулася до Офісу омбудсмена з проханням посприяти у виїзді матері. Після майже чотирьох років розлуки сім’я змогла знову возз’єднатися.

На Батьківщину також вдалося повернути 45 громадян України, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ.

Гуманітарні посилки для листи для полонених

Також Лубінець поінформував, що під час робочої зустрічі з уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою та представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста було досягнуто низки домовленостей щодо гуманітарних питань.

Зокрема, українська сторона передала 2 тис. гуманітарних посилок і листи для військовополонених, списки важкопоранених і важкохворих громадян, а також переліки осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Окрему увагу сторони приділили питанню незаконно утримуваних цивільних громадян України та військовополонених, засуджених у РФ.

Нагадаємо, 15 листопада міністр оборони Рустем Умєров повідомив про відновлення процесу обміну полоненими між Україною та Росією. Очікується, що з російського полону буде звільнено близько 1 200 українців.

За його словами, після консультацій, проведених у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, сторони домовилися активізувати стамбульські домовленості для реалізації обмінів.

