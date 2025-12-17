Президент Владимир Зеленский призвал партнеров, в том числе США, реагировать на очередные сигналы Москвы продолжать войну.

Зеленский о сигналах РФ продолжать войну

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров реагировать на намерения РФ продолжать войну, о которых страна-агрессор заявляет открыто.

– Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности, партнеры в США, которые часто говорят, что Россия вроде бы хочет закончить войну. Но из России звучит совсем другая риторика, другие сигналы – и как официальные предписания их армии, – отметил он.

По словам Зеленского, Кремль в таком настроении будет пытаться подорвать дипломатию и уничтожить Украину, в том числе разными формулировками в документах, давлением.

Сейчас смотрят

— А когда у них именно такое настроение, то и дипломатию они будут подрывать, пытаясь разными дипломатическими формулировками, давлением по тому или иному пункту в документах просто прикрывать свое желание уничтожить Украину, украинцев, желание добиться легитимизации воровства Россией нашей земли, — отметил он.

В то же время Зеленский предостерег, что далее такая же тактика будет применяться Кремлем и по отношению к странам Европы, “которые кто-то там в России может когда-нибудь назвать своими якобы “историческими землями”.

Поэтому, отметил глава государства, нужна реальная защита от российской истории безумия, и Украина продолжит над этим работать вместе с партнерами. По словам Зеленского, нужны политические решения, решения по безопасности и финансам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.