Президент Володимир Зеленський закликав партнерів, зокрема США, реагувати на чергові сигнали Москви щодо продовження війни.

Зеленський про сигнали РФ щодо продовження війни

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів реагувати на наміри РФ продовжувати війну, про які країна-агресор заявляє відкрито.

– Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в США, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну. Але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали – і як офіційні розпорядження їхній армії, – зазначив він.

За словами Зеленського, Кремль у такому настрої буде намагитися підірвати дипломатію, зокрема різними формулюваннями у документах, тиском знищити Україну та українців.

– А коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки Росією нашої землі, – зазначив він.

Водночас Зеленський застеріг, що далі така ж тактика застосовуватиметься Кремлем і по відношенню до країн Європі, “які хтось там у Росії може колись назвати своїми начебто “історичними землями”.

Тож, зауважив голова держави, потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і Україна продовжить над цим працювати разом з партнерами. За словами Зеленського, потрібні безпекові, політичні та фінансові рішення, зокрема по російських активах.

